NEW YORK POST:

The Ukrainian Defense Ministry shared the moment a suspected Russian helicopter was shot down over a field in Ukraine. The date of the incident is not clear.

#stoprussia



⚔️ Так гинуть російські окупанти. Цього разу у вертольоті!



Слава Україні та її захисникам! Разом до перемоги! 🇺🇦@GeneralStaffUA pic.twitter.com/raFOepF06P — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 5, 2022

A Russian helicopter is being downed in Ukraine.

Stunning footage. pic.twitter.com/MKN1VxNNzg — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) March 5, 2022