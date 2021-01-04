THIS IS WHAT THE SOVIET UNION AND HITLER DID TO POLITICAL DISSIDENTS! CUOMO AND HIS MINIONS ARE OUTRIGHT NATIONAL SOCIALISTS. USING MEDICAL TYRANNY TO PUT POLITICALS IN CAMPS

Section 1 of proposed New York State Bill A416 which

“Relates to the removal of cases, contacts and carriers of communicable diseases who are potentially dangerous to the public health”

State Assemblyman N. Nick Perry defended Bill A416, saying it does not violate Americans’ constitutional rights

Section  1.  The  public health law is amended by adding a new section 2120-a to read as follows:

  § 2120-A. REMOVAL AND DETENTION OF CASES, CONTACTS  AND  CARRIERS  WHO
ARE OR MAY BE A DANGER TO PUBLIC HEALTH; OTHER ORDERS. 1. THE PROVISIONS
OF  THIS  SECTION  SHALL  BE  UTILIZED  IN  THE  EVENT THAT THE GOVERNOR
DECLARES A STATE OF HEALTH EMERGENCY DUE TO AN EPIDEMIC OF ANY  COMMUNICABLE DISEASE.


  2.  UPON  DETERMINING BY CLEAR AND CONVINCING EVIDENCE THAT THE HEALTH
OF OTHERS IS OR MAY BE ENDANGERED BY A  CASE,  CONTACT  OR  CARRIER,  OR
SUSPECTED  CASE, CONTACT OR CARRIER OF A CONTAGIOUS DISEASE THAT, IN THE
OPINION OF THE GOVERNOR, AFTER CONSULTATION WITH THE  COMMISSIONER,  MAY
POSE  AN  IMMINENT AND SIGNIFICANT THREAT TO THE PUBLIC HEALTH RESULTING
IN SEVERE MORBIDITY OR HIGH MORTALITY, THE GOVERNOR OR HIS OR HER  DELE-
GEE,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO THE COMMISSIONER OR THE HEADS OF
LOCAL HEALTH DEPARTMENTS, MAY ORDER THE REMOVAL AND/OR DETENTION OF SUCH
A PERSON OR OF A GROUP OF SUCH PERSONS BY ISSUING A SINGLE ORDER,  IDEN-
TIFYING  SUCH  PERSONS  EITHER  BY  NAME  OR  BY  A  REASONABLY SPECIFIC
DESCRIPTION OF THE INDIVIDUALS OR GROUP BEING DETAINED. SUCH  PERSON  OR
GROUP OF PERSONS SHALL BE DETAINED IN A MEDICAL FACILITY OR OTHER APPRO-
PRIATE  FACILITY  OR  PREMISES  DESIGNATED BY THE GOVERNOR OR HIS OR HER
DELEGEE AND COMPLYING WITH SUBDIVISION FIVE OF THIS SECTION.


3. A PERSON OR GROUP REMOVED OR DETAINED BY ORDER OF THE  GOVERNOR  OR
HIS  OR HER DELEGEE PURSUANT TO SUBDIVISION TWO OF THIS SECTION SHALL BE                          
DETAINED FOR SUCH PERIOD AND IN SUCH MANNER AS THE DEPARTMENT MAY DIRECT
IN ACCORDANCE WITH THIS SECTION.

Read the whole bill HERE

Buy on Amazon!

You may like these posts